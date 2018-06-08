Mulher é detida em flagrante com numeração de chassi de moto raspada

No fim da manhã da última quinta-feira (07), uma mulher de 34 anos foi detida em flagrante, no Bairro Serraria, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar abordou a motociclista, que conduzia uma Honda Biz, após ter informações repassadas pela Inteligência do Batalhão. O veículo possuía características suspeitas, como cor adulterada e placa manufaturada. Ao parar a moto, a guarnição procurou alguns sinais que pudessem identificar sua autenticidade, quando se deparou com a numeração do chassi e do motor raspadas.

Quando questionada sobre a procedência do veículo, a autora informou ter comprado de um senhor que morava na Vila Pinheiro, por uma entrada de R$ 800,00 e 4 parcelas de R$ 220,00.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.