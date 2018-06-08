Mulher é detida em flagrante com numeração de chassi de moto raspada

Policial
Fato foi registrado na tarde da última quinta-feira (07)
No fim da manhã da última quinta-feira (07), uma mulher de 34 anos foi detida em flagrante, no Bairro Serraria, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar abordou a motociclista, que conduzia uma Honda Biz, após ter informações repassadas pela Inteligência do Batalhão. O veículo possuía características suspeitas, como cor adulterada e placa manufaturada. Ao parar a moto, a guarnição procurou alguns sinais que pudessem identificar sua autenticidade, quando se deparou com a numeração do chassi e do motor raspadas.
Quando questionada sobre a procedência do veículo, a autora informou ter comprado de um senhor que morava na Vila Pinheiro, por uma entrada de R$ 800,00 e 4 parcelas de R$ 220,00.
Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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