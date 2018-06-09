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Estudante preso em Anastácio derrubava árvores para fazer estacas de cerca

Foram apreendidas 58 estacas. As atividades foram paralisadas e a madeira apreendida

Renan Nucci

Publicado em 09/06/2018 às 09:46

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Depois de receber denúncias, de que suspeitos estariam retirando madeira na região do assentamento Monjolino, no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais (PMA) de Aquidauana prenderam ontem (8), um estudante de 22 anos por exploração ilegal.

A PMA localizou o ponto da denúncia e ouviu barulho de motosserra em um morro com mais de 45º, que é área protegida. Ao chegar no local do barulho pela mata, os Policiais localizaram o infrator, que havia cortado árvores nativas de ipê sem autorização ambiental. Ele transformava a madeira explorada em estacas para cerca. Foram apreendidas 58 estacas. As atividades foram paralisadas e a madeira apreendida.

O infrator, domiciliado em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e responderá por crime ambiental de derrubar árvores em área de preservação permanente, com pena prevista de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.

 

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