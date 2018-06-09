Funcionária tem celular furtado em loja no centro de Aquidauana

Mulher de 33 anos funcionária de uma loja de móveis e eletrodomésticos localizada no centro de Aquidauana teve o aparelho de telefone celular furtado ontem, no local de trabalho. Câmeras de segurança registraram a ação do autor. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que o local estava cheio de pessoas, e que deixou o celular no balcão por alguns instantes, para ir até os fundos da loja. Quando retornou, cerca de uma minuto depois, percebeu que o aparelho havia desaparecido.

Ela analisou as imagens das câmeras de segurança e viu que um individuo com topete, baixo, magro e trajando moletom escuro pegou o aparelho. Ela tentou rastreá-lo por meio de ferramentas do Google, mas o dispositivo já havia sido desabilitado.



