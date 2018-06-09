Funcionária tem celular furtado em loja no centro de Aquidauana

Policial
Câmeras de segurança registraram ação do autor
Mulher de 33 anos funcionária de uma loja de móveis e eletrodomésticos localizada no centro de Aquidauana teve o aparelho de telefone celular furtado ontem, no local de trabalho. Câmeras de segurança registraram a ação do autor. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que o local estava cheio de pessoas, e que deixou o celular no balcão por alguns instantes, para ir até os fundos da loja. Quando retornou, cerca de uma minuto depois, percebeu que o aparelho havia desaparecido.
Ela analisou as imagens das câmeras de segurança e viu que um individuo com topete, baixo, magro e trajando moletom escuro pegou o aparelho. Ela tentou rastreá-lo por meio de ferramentas do Google, mas o dispositivo já havia sido desabilitado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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