PRF apreende 685,5 quilos de maconha após tentativa de fuga

Tráfico
O condutor confessou ter pego o veículo em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã
Na noite dessa sexta-feira, 8 de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 685,5 kg de maconha, na BR 463, km 68, em Ponta Porã/MS.
O entorpecente estava no veículo I/Chevrolet Agile, que empreendeu fuga, após desobedecer a ordem de parada da equipe policial. Com um acompanhamento tático, os policiais rodoviários federais conseguiram abordar o veículo no km 60, da BR 463.
O condutor confessou ter pego o veículo em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã e iria transportá-lo até a cidade de Dourados/MS, onde receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo crime.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, ao 1º DP Civil de Ponta Porã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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