PRF apreende 685,5 quilos de maconha após tentativa de fuga

Na noite dessa sexta-feira, 8 de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 685,5 kg de maconha, na BR 463, km 68, em Ponta Porã/MS.

O entorpecente estava no veículo I/Chevrolet Agile, que empreendeu fuga, após desobedecer a ordem de parada da equipe policial. Com um acompanhamento tático, os policiais rodoviários federais conseguiram abordar o veículo no km 60, da BR 463.

O condutor confessou ter pego o veículo em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã e iria transportá-lo até a cidade de Dourados/MS, onde receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, ao 1º DP Civil de Ponta Porã.