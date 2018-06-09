PRF apreende adolescente transportando mais de meia tonelada de maconha em veículo clonado

Flagrante
Destino da droga seria a capital de Mato Grosso
No início da tarde de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 660 quilos de maconha na BR-463, km 68, no município de Ponta Porã.
O entorpecente estava escondido no veículo Renault Duster, com placas aparentes de Campo Grande. Quem conduzia o veículo abordado era um adolescente de 17 anos. Ele confessou ter pego o veículo já carregado no Paraguai e que o levaria até a cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso.
No veículo, foram encontradas ainda as placas originais do carro, de Belo Horizonte/MG. O adolescente, o entorpecente e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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