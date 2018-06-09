PRF e Polícia Civil apreendem quase 70 quilos de cocaína escondidos em carreta em Miranda

Na tarde desta sexta-feira (08), ação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Corumbá e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 66 tabletes de cocaína, que somaram 68 quilos.

A carreta, que seguia sentido Campo Grande, já vinha sendo monitorada pelo SIG e foi abordada pela PRF na cidade de Miranda. De acordo com o motorista, um homem de 39 anos, a carreta tinha como destino a cidade de Agudos, São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada para o SIG de Corumbá.