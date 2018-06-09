PRF e Polícia Civil apreendem quase 70 quilos de cocaína escondidos em carreta em Miranda

Policial
Carreta vinha sendo investigada por equipe do SIG da Polícia Civil em Corumbá
Na tarde desta sexta-feira (08), ação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Corumbá e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 66 tabletes de cocaína, que somaram 68 quilos.
A carreta, que seguia sentido Campo Grande, já vinha sendo monitorada pelo SIG e foi abordada pela PRF na cidade de Miranda. De acordo com o motorista, um homem de 39 anos, a carreta tinha como destino a cidade de Agudos, São Paulo.
A ocorrência foi encaminhada para o SIG de Corumbá.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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