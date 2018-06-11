Após visita dos filhos, ex-cônjugues trocam agressões na Vila Eliane

Ex-cônjugues, ambos de 27 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da noite do último domingo (10), após um desentendimento e troca de agressões na frente dos filhos, ainda pequenos, na Vila Eliane.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estão separados e possuem dois filhos em comum, de 9 e 8 anos. Eles teriam ido passar o dia na casa do pai e, quando a mão foi ao local para buscá-los, um dele se recusou a ir embora, o que deu início ao desentendimento. Ela adentrou a propriedade e partiu para cima do homem, que foi para dentro de casa. A mulher teria tentado segui-lo, mas prensou a mão na porta e, em seguida, caiu. Ato contínuo, o ex teria tentado desferir um soco no rosto dela, mas errou o golpe. Logo, alguns populares que acompanharam o desentendimento impediram a ação e acionaram a Polícia Militar.

Quando chegaram ao local, os policiais encaminharam os envolvidos para a DP para as providências cabíveis.