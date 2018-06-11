Interno do semiaberto de Aquidauana tem casa furtada durante o final de semana

Anastácio
Crime ocorreu enquanto ele estava recolhido na unidade penal
Interno do Estabelecimento Penal do Regime Semiaberto de Aquidauana teve a residencia furtada neste final de semana, no Jardim Campanário, em Anastácio. Segundo o rapaz de 28 anos, o crime ocorreu enquanto ele estava ausente, recolhido no presídio. Foram levados itens pessoais como mochila, perfume e documentos.
Ele informou que na sexta-feira, por volta das 17 horas, saiu de casa deixando-a com as portas fechadas, porém, uma das janelas estava apenas encostada. Depois de passar sábado e domingo na unidade penal, retornou nesta segunda-feira e percebeu que a janela, antes encostada, estava aberta. Ao verificar, percebeu o furto e acionou a Polícia Civil.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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