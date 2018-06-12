Homem tem mochila e eletrônicos furtados na Rodoviária de Aquidauana

Um homem de 48 anos teve sua mochila com eletrônicos furtada na Estação Rodoviária de Aquidauana no início da noite da última segunda-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ele chegou no município e, ao descer do ônibus, deixou sua mochila de cor preta, contendo um notebook de cor preta da marca Samsung, com um adesivo de boboleta, um carregador para o aparelho, um mouse e um casaco de cor azul marinho, no chão, próximo ao bagageiro do veículo. Quando virou para pegar suas outras malas e colocá-las ao lado da mochila, notou que a mesma havia sido furtada.

Conforme testemunhas que estavam perto, duas mulheres, uma delas com uma criança de colo, foram as autoras do crime. Com o recebimento desta informação, o homem ainda procurou as possíveis ladras nas redondezas, mas não encontrou ninguém.

Ato contínuo, o mesmo foi até a Delegacia de Polícia do município para registrar a ocorrência.