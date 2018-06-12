Polícia Federal prende em MS braço direito de traficante perigoso

Na noite de ontem, por volta das 20 horas, Policiais Federais em diligências no município de Ponta Porã, prenderam Carlos Roberto da Silva, de 41 anos, indivíduo considerado o braço direito de Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, um dos maiores traficantes da América do Sul.

Cabeça Branca já havia sido preso pela Polícia Federal, em 01º de julho de 2017, no município de Sorriso (MT). Na noite da última segunda feira, Carlos Roberto jantava na praça de alimentação, quando foi identificado por Policiais Federais, que, discretamente, o abordaram e o conduziram para a Delegacia de Polícia Federal.

O conduzido estava foragido deste fevereiro de 2016. Havia mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande e pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.