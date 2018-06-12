Radiopatrulha da PM prende homem de 44 anos foragido da justsiça

Ontem (11), por volta das 17 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti prendeu um homem de 44 anos de idade, foragido da justiça, durante rondas pelo Centro da cidade.

Durante a abordagem policial, seu nome foi consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatado que contra ele havia um ‘mandado de prisão’, determinando seu imediato recolhimento.

Dessa forma, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.