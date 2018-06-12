Radiopatrulha da PM prende homem de 44 anos foragido da justsiça

Dois Irmãos
O homem foi entregue à Delegacia de Polícia Civil local
Ontem (11), por volta das 17 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti prendeu um homem de 44 anos de idade, foragido da justiça, durante rondas pelo Centro da cidade.
Durante a abordagem policial, seu nome foi consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatado que contra ele havia um ‘mandado de prisão’, determinando seu imediato recolhimento.
Dessa forma, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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