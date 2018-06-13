Homem denuncia furto de materiais em terreno de residência em construção

Um homem de 28 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio, na última terça-feira (12), após perceber que foi vítima de um furto ocorrido nas proximidades da Chácara Cintra.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele é proprietário de um terreno, ainda não murado, onde está construindo uma residência. Quando visitou o local pela última vez, percebeu que aproximadamente 20 metros de fio da biotorneira haviam sido furtados em uma ação criminosa, mas não soube informar maiores detalhes sobre quem poderia ter sido responsável.

Com o registro do caso, a vítima aguarda a tomada das providências cabíveis.