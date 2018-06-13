Patrulha identifica veículo suspeito e jovem acaba detido com porção de entorpecente

No fim da noite da última terça-feira (12), um jovem de 22 anos, que circulava no Bairro Guanandy, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana após ser detido em um veículo com porção de entorpecente.

Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na região quando avistou um carro GM/Celta, de cor branca, em atitude suspeita. Após abordagem e checagem do veículo e do condutor, os oficiais encontraram uma porção de 35,2g de maconha no tapete. Questionado, o rapaz informou ser usuário da droga.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para unidade policial para a adoção dos procedimentos cabíveis.