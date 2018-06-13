PM prende homem com 622 quilos de maconha após perseguição

Na madrugada de hoje (13), a ação conjunta entre as equipes Policiais Militares de Bela Vista, Caracol e Alto Caracol, todas do 11º Batalhão, apreendeu mais 622 quilos de maconha e prendeu autor do tráfico.

Após solicitação de apoio realizado pela 2ª Companhia PM de Bela Vista, informando sobre um veículo Voyage, de cor prata, o qual havia furado bloqueio viário e seguido em direção a Caracol, de imediato todas equipes Policiais Militares da região realizaram patrulhamento no encalço do mesmo.

A equipe de Alto Caracol, então, logrou êxito na localização do veículo, abandonado as margens de uma estrada vicinal, aproximadamente 15km do Distrito. Na vistoria do veículo, foi localizado grande quantidade de entorpecente. Em seguida, a equipe iniciou buscas para captura do condutor, o qual foi localizado escondido em meio a mata.

Na abordagem, o indivíduo de 32 anos relatou aos policiais que foi contratado para realizar o transporte do entorpecente de Ponta Porã/MS a São Paulo/SP, pelo serviço receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda no local, chegou a equipe PM de Caracol, que auxiliou na condução da ocorrência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, o qual foi encaminhado e entregue, juntamente com o veículo e o entorpecente na Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.