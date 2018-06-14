Mulher é atacada por cachorro na Vila Trindade

Aquidauana
Caso ocorreu no fim da tarde de ontem (13)
Uma mulher de 45 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde da última quarta-feira (13), para informar que havia sido atacada por um cachorro enquanto caminhava pela rua, na Vila Trindade.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava indo para casa quando sofreu o ataque. O cão teria mordido sua perna, causando lesão. A vítima também informou que foi socorrida por populares ainda no local e que os proprietários do animal já estavam cientes do problema, mas preferiram "zombar" dela a respeito da situação.
O caso foi registrado para providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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