Mulher é atacada por cachorro na Vila Trindade

Uma mulher de 45 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde da última quarta-feira (13), para informar que havia sido atacada por um cachorro enquanto caminhava pela rua, na Vila Trindade.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava indo para casa quando sofreu o ataque. O cão teria mordido sua perna, causando lesão. A vítima também informou que foi socorrida por populares ainda no local e que os proprietários do animal já estavam cientes do problema, mas preferiram "zombar" dela a respeito da situação.

O caso foi registrado para providências cabíveis.