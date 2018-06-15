Foragido é preso com cocaína pela Polícia Militar de Aquidauana

Por volta das 18 horas de ontem (14), a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana prendeu um homem de 25 anos de idade, depois de abordá-lo com droga nas proximidades do Bairro da Serraria.

O indivíduo foi flagrado com uma porção de cocaína em um de seus bolsos. Além disso, possuía contra si uma determinação judicial de prisão, determinando seu imediato recolhimento. Ele foi entregue à Delegacia de Polícia local, juntamente com a droga.