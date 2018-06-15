Foragido é preso com cocaína pela Polícia Militar de Aquidauana

Flagrante
Autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
Por volta das 18 horas de ontem (14), a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana prendeu um homem de 25 anos de idade, depois de abordá-lo com droga nas proximidades do Bairro da Serraria.
O indivíduo foi flagrado com uma porção de cocaína em um de seus bolsos. Além disso, possuía contra si uma determinação judicial de prisão, determinando seu imediato recolhimento. Ele foi entregue à Delegacia de Polícia local, juntamente com a droga.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS