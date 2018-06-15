Polícia Militar captura foragido da justiça no centro de Aquidauana

Durante rondas pelo Centro da cidade de Aquidauana, equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu ontem (14) um homem de 23 anos de idade foragido da justiça, por volta das 16 horas.

O fato aconteceu depois que os integrantes da guarnição de serviço notaram a atitude ‘suspeita’ do indivíduo que caminhava pela rua e, com isso, resolveram efetuar a abordagem.

Durante a consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que tal indivíduo possuía contra si um ‘mandado de prisão’ expedido pela justiça. Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local.