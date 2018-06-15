Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:36

Buscar

Últimas notícias
X

Procurado

Polícia Militar captura foragido da justiça no centro de Aquidauana

O homem foi entregue à Delegacia de Polícia local

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2018 às 16:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante rondas pelo Centro da cidade de Aquidauana, equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu ontem (14)  um homem de 23 anos de idade foragido da justiça, por volta das 16 horas. 

O fato aconteceu depois que os integrantes da guarnição de serviço notaram a atitude ‘suspeita’ do indivíduo que caminhava pela rua e, com isso, resolveram efetuar a abordagem.

Durante a consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que tal indivíduo possuía contra si um ‘mandado de prisão’ expedido pela justiça. Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo