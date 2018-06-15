Procurado pela polícia, homem é detido com porções de pasta base de cocaína

Policial
Fato ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira (14)
Um homem de 25 anos foi detido, no fim da tarde da última quinta-feira (14), após ser encontrado com entorpecente para consumo pessoal no Bairro Serraria, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava rondas na região quando encontrou o autor que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Após revista pessoal, foram encontradas, em suas vestes, duas porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1.4g, e um cachimbo artesanal apropriado para consumo da droga, este feito de antena de TV.
Em checagem junto ao sistema policial, os oficiais ainda constataram que o homem tinha, contra si, um mandado de prisão em aberto.
Após os fatos, o autor foi entregue à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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