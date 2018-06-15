Procurado pela polícia, homem é detido com porções de pasta base de cocaína

Um homem de 25 anos foi detido, no fim da tarde da última quinta-feira (14), após ser encontrado com entorpecente para consumo pessoal no Bairro Serraria, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava rondas na região quando encontrou o autor que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Após revista pessoal, foram encontradas, em suas vestes, duas porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1.4g, e um cachimbo artesanal apropriado para consumo da droga, este feito de antena de TV.

Em checagem junto ao sistema policial, os oficiais ainda constataram que o homem tinha, contra si, um mandado de prisão em aberto.

Após os fatos, o autor foi entregue à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.