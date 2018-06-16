Equipe da Polícia Federal apreende homem com R$ 106 mil em espécie e munições de arma

A Polícia Federal de Ponta Porã/MS recebeu informações, na última sexta-feira (15), acerca de possível prática de crimes em um imóvel localizado no bairro Coopha Fronteira, próximo à divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

A equipe da PF, durante as buscas, logrou êxito em encontrar munições calibre .380, bem como um total de R$ 106 mil em espécie.

Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã/MS para lavratura de prisão em flagrante do crime de posse ilegal de munições, sem prejuízo das investigações relacionadas a grande quantidade de dinheiro sem a comprovação de origem lícita.