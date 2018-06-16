Equipe da Polícia Federal apreende homem com R$ 106 mil em espécie e munições de arma

Ponta Porã
Caso ocorreu na última sexta-feira (15)
A Polícia Federal de Ponta Porã/MS recebeu informações, na última sexta-feira (15), acerca de possível prática de crimes em um imóvel localizado no bairro Coopha Fronteira, próximo à divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.
A equipe da PF, durante as buscas, logrou êxito em encontrar munições calibre .380, bem como um total de R$ 106 mil em espécie.
Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã/MS para lavratura de prisão em flagrante do crime de posse ilegal de munições, sem prejuízo das investigações relacionadas a grande quantidade de dinheiro sem a comprovação de origem lícita.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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