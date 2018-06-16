Homem é detido em flagrante após ameaçar enteado de morte

Um homem de 55 anos foi detido em flagrante pela ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Anastácio após ameaçar seu enteado, de 32 anos, na Rua 27 de Julho, no Centro de Anastácio, por volta de 23h30 da última sexta-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados via 190 pela própria vítima, que havia sido ameaçada de morte pelo autor, que teria, em casa, uma arma de fogo. Diante de tal informação, os oficiais foram até o referido endereço e, ao aproximarem-se, encontraram a vítima na rua, que os explicou que a ameaça foi iniciada após o mesmo levar uma garota para dentro de seu quarto, sem a autorização do padrasto.

Indignado com a situação, o autor irou-se, pegou o revólver de calibre .32, aproximou-se do homem e proferiu a ameaça. "Sai daqui você e essa garota agora! Se não, eu vou te matar ainda!". Assustado, a vítima teria pego a garota e levado a mesma embora e, logo em seguida, retornado à residência. Temendo por sua vida, antes de entrar, ele ligou para a Polícia Militar.

Ato contínuo, os policiais chamaram o autor que, de pronto, atendeu os mesmos. Indagado sobre a arma de fogo, o homem confessou tê-la e informou que o objeto estaria guardado sob um balcão da residência.

Com isso, foi dada voz de prisão ao autor que, em seguida, foi entregue às autoridades competentes da Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.