Polícia Federal estima quebra de recorde com apreensão de carretas carregadas com cigarros paraguaios

A Polícia Federal fez operação em Rodovia do MS, na última sexta-feira (15), que resultou na apreensão de 11 carretas carregadas com cigarros de origem paraguaia na MS-141, município de Invinhema/MS.

As carretas estavam carregadas com contrabando de cigarros paraguaios. Os policiais federais das Delegacias de Naviraí/MS e Dourados/MS lograram êxito também na prisão em flagrante de 9 (nove) motoristas de caminhão. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS, onde serão autuados pela prática dos crimes de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal e organização criminosa, conforme Art. 2º da lei nº 12.850.

Estimativas iniciais indicam que cada carreta estava carregada com aproximadamente 1.000.000 (um milhão) de maços de cigarros estrangeiros, em uma carga total avaliada em torno de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais).

Estima-se, ainda, que pode se tratar do recorde histórico da apreensão de cigarros paraguaios e prisões em flagrante de motoristas. Os últimos registros deste tipo de operação remontam a 2010, quando foram apreendidos 15 caminhões com cigarros e preso um motorista/batedor em flagrante.