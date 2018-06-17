Bandidos invadem banco de Terenos e um deles morre em troca de tiros com a polícia

Crime
os bandidos tentavam abrir os caixas eletrônicos usando maçarico, quando foram surpreendidos por equipes da polícia
Seis criminosos invadiram a agência do Banco do Brasil e um deles morreu em troca de tiros com a polícia. O flagrante aconteceu por volta das 21h de ontem (16), na rua Doutor Ari Coelho de Oliveira, em Terenos, distante pouco mais de 100km de Aquidauana.
Conforme a Polícia Militar, os bandidos tentavam abrir os caixas eletrônicos usando maçarico, quando foram surpreendidos por equipes da polícia. Eles não chegaram a concluir a ação. Nada foi levado da agência. Houve troca de tiros e um dos criminosos morreu no local. Quatro foram presos e um conseguiu fugir.
Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Batalhão de Choque, militares da 5º Companhia e Polícia Civil do município atenderam a ocorrência. O assaltante que morreu ainda não foi identificado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS