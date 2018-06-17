Bandidos invadem banco de Terenos e um deles morre em troca de tiros com a polícia

Seis criminosos invadiram a agência do Banco do Brasil e um deles morreu em troca de tiros com a polícia. O flagrante aconteceu por volta das 21h de ontem (16), na rua Doutor Ari Coelho de Oliveira, em Terenos, distante pouco mais de 100km de Aquidauana.

Conforme a Polícia Militar, os bandidos tentavam abrir os caixas eletrônicos usando maçarico, quando foram surpreendidos por equipes da polícia. Eles não chegaram a concluir a ação. Nada foi levado da agência. Houve troca de tiros e um dos criminosos morreu no local. Quatro foram presos e um conseguiu fugir.

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Batalhão de Choque, militares da 5º Companhia e Polícia Civil do município atenderam a ocorrência. O assaltante que morreu ainda não foi identificado.