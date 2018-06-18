Ao ver PM, foragido tenta se esconder em sombra atrás de árvore

Por volta das 21 horas de ontem (17), a equipe Getam do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana prendeu um homem de 37 anos de idade, foragido da justiça, depois de abordá-lo nas proximidades do Bairro Alto.

Tal indivíduo foi flagrado tentando se esconder na sombra de uma arvore assim que viu os policiais militares passando pelo local. Durante a abordagem, foi constatado que contra ele havia uma determinação judicial de prisão, determinando seu imediato recolhimento. O homem foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.