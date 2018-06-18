Bandidos arrombam loja e furtam pneus de moto no bairro Guanandy

Aquidauana
Vítima disse que alarme foi acionado na madrugada de domingo
Loja localizada na Rua Bichara Salamene, região do Bairro Guanandy, em Aquidauana, foi invadida por ladrões durante o final de semana. Os autores arrombaram a parte superior do estabelecimento e fugiram levando dois pneus de motocicleta Biz, aro 14.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, o alarme da empresa de segurança foi acionado e que, ao verificar, não notou nada de estranho. Porém, já no dia seguinte, percebeu o arrombamento.
O caso foi denunciado à Polícia Civil por volta das 9 horas da manhã deste sábado e está sendo investigado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS