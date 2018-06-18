Bandidos arrombam loja e furtam pneus de moto no bairro Guanandy

Loja localizada na Rua Bichara Salamene, região do Bairro Guanandy, em Aquidauana, foi invadida por ladrões durante o final de semana. Os autores arrombaram a parte superior do estabelecimento e fugiram levando dois pneus de motocicleta Biz, aro 14.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, o alarme da empresa de segurança foi acionado e que, ao verificar, não notou nada de estranho. Porém, já no dia seguinte, percebeu o arrombamento.

O caso foi denunciado à Polícia Civil por volta das 9 horas da manhã deste sábado e está sendo investigado.



