Homem ameaça colocar fogo em residência de amásia e acaba detido pela PM

Um homem de 29 anos foi detido, no fim da tarde do último domingo (17), pela Polícia Militar de Aquidauana, após ameaçar colocar fogo na residência de sua amásia, também de 29 anos, no Bairro Serraria.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o homem chegou em casa totalmente embriagado e, sem motivos, retirou o botijão de gás e ameaçou colocar fogo no local. Diante do perigo, ela correu, juntamente com seus filhos, para a casa de sua mãe, que mora ao lado, até a chegada da PM.

Neste intervalo de tempo, conforme a mulher, o autor gritava que poderia chamar a Polícia e que, assim que eles saíssem, mataria todos.

Com a chegada dos militares, o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.