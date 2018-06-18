Mulher é salva pela PM após cair em buraco e ficar soterrada

Salvamento
Os policiais cavaram o chão para conseguir retirar a vítima
Mulher de 39 anos caiu em um buraco próximo a um muro e ficou soterrada até ser socorrida pela Polícia Militar. O acidente aconteceu às 19h de ontem (16), no bairro Vila Machado, em Bonito.
Segundo informações da PM, testemunhas disseram que a mulher tinha saído de casa para ir no vizinho havia mais de uma hora quando ouviram pedidos de ajuda. Ela caiu em um buraco ao lado de um muro e começou a afundar.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher sem conseguir respirar. Os policiais começaram a escavar o chão perto do buraco até conseguirem retirar a vítima. A mulher foi socorrida e levada para o hospital local para atendimento médico.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS