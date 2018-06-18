Mulher é salva pela PM após cair em buraco e ficar soterrada

Mulher de 39 anos caiu em um buraco próximo a um muro e ficou soterrada até ser socorrida pela Polícia Militar. O acidente aconteceu às 19h de ontem (16), no bairro Vila Machado, em Bonito.

Segundo informações da PM, testemunhas disseram que a mulher tinha saído de casa para ir no vizinho havia mais de uma hora quando ouviram pedidos de ajuda. Ela caiu em um buraco ao lado de um muro e começou a afundar.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher sem conseguir respirar. Os policiais começaram a escavar o chão perto do buraco até conseguirem retirar a vítima. A mulher foi socorrida e levada para o hospital local para atendimento médico.