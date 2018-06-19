Motorista do Fiesta que bateu em Prisma relata como foi o momento da colisão

BR-262
Ocupantes que morreram em acidente trabalhavam na empresa Cruzeiro do Sul
Os dois ocupantes do Prisma envolvido em acidente fatal na tarde desta segunda-feira (18) na BR 262, Marco Antônio de Carvalho Ribeiro, 46 anos, e Adriano Ramos da Silva, 27 anos, eram funcionários da empresa de transportes Cruzeiro do Sul e estavam indo em direção à Aquidauana, por razões ainda não divulgadas.
A equipe do jornal O Pantaneiro falou com exclusividade com Rodrigo Rocha, 34, motorista do Ford Fiesta que colidiu frontalmente com o Prisma, única vítima retida nas ferragens. Segundo Rodrigo, ele e mais dois passageiros (Geraldo Rocha, 37 anos e um jovem de 19 anos) seguiam no sentido de Miranda quando avistou o farol do carro no sentido contrário. “Eu vi o farol dele na minha direção, tentei virar para a pista dele quando nós batemos de frente, no meio da pista”, relatou.
Rodrigo, que conduzia o Fiesta, estavam em Miranda e foi levar os dois passageiros a Aquidauana para realizar exames de raio-x e estavam voltando à cidade. Os integrantes do Fiesta eram nordestinos e estavam realizando exames para trabalhar em uma empresa de construção civil. Geraldo Rocha, 37, sofreu escoriações e uma fratura no braço esquerdo. O outro passageiro, 19 anos, está internado na Capital com lesão na coluna.
Conforme informações apuradas junto à PRF, dois integrantes do Fiesta estão internados no hospital de Aquidauana, o motorista que falou ao O Pantaneiro e um passageiro que estava no banco de trás no momento do acidente. Já o rapaz de 19 anos foi encaminhado para Campo Grande, em estado grave.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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