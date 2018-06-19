PM prende traficante que agia em praça na cidade de Bodoquena

Policial
Autor foi flagrado com droga e objetos em mochila
Na noite dessa segunda-feira(18), a central de atendimento da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um jovem de 18 anos estaria comercializando pequenas porções de droga na praça do Pabum, em Bodoquena, e que já seria velho conhecido da policia.
A equipe de Radiopatrulha deslocou até o local, onde visualizou o autor, e assim realizou sua abordagem. Em revista pessoal, os policiais localizaram dentro da boca do autor, porções de pasta base de cocaína envolvidas em saco plástico, e cédulas de dinheiro em seus bolsos.
Diante da situação o autor recebeu voz de prisão pelo crime de trafico de drogas, e foi encaminhado para a delegacia local, para providencias cabíveis ao caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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