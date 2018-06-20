PRF apreende fuzil, carregadores e 26 munições na BR-262

Na madrugada desta quarta-feira, 20 de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um fuzil, carregadores e munições no km 141 da BR-262. Em fiscalização na Unidade Operacional de Água Clara, foi dada a ordem de parada aos veículos VW/Voyage com placas de Belo Horizonte/MG, e Ford/Fiesta Sedan com placas de Campo Grande.

O Voyage era conduzido por um homem de 40 anos, em companhia de uma passageira de 30 e o Ford/Fiesta Sedan era conduzido por um homem de 27 anos. Ao serem abordados, os três ocupantes de ambos os veículos afirmaram que se conheciam, estavam viajando para Salvador/BA, porém a viagem possuía objetivos diferentes. O que levantou suspeita na equipe para vistoriar o automóvel.

A equipe encontrou oculto no encosto do banco de passageiros do Ford/Fiesta um compartimento com abertura eletrônica, que tinha um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 26 munições também de calibre 5.56. No momento da descoberta o condutor do Fiesta empreendeu fuga a pé para uma mata existente às margens da Unidade Operacional, não sendo possível localizá-lo.

O condutor do Voyage declarou que o fuzil, carregadores e as munições seriam levados para Salvador/BA, a mandado do motorista que havia fugido e receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o armamento apreendido pela equipe era encomenda do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os presos, os veículos, o armamento e as munições foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.