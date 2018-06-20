Traficante grávida engole droga ao ver polícia e passa mal em Aquidauana

Cidade Nova
Autora de 23 anos precisou de atendimento médico
A Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, no Bairro Cidade Nova, uma traficante 23 anos que vinha agindo há alguns dias na região, fazendo entregas por encomenda, de bicicleta. Ao ser flagrada pelos policiais ela engoliu três porções de pasta base de cocaína, passou mal e, como está grávida, precisou de atendimento médico antes de ser encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.
Segundo boletim de ocorrência, após receber informações da Agência Local de Inteligência (ALI) da PM, os policiais passaram a fazer ronda e na Rua dos Ferroviários, esquina com a Rua Maria Cecília de Arruda, encontraram a suspeita. Ao ver os policiais, ela levou a mão à boca e, após ser abordada, confessou que havia ingerido as porções que entregaria a outra pessoa por R$ 60.
Ela admitiu que tinha mais droga em sua casa e, no local, os policiais encontraram três porções de maconha no aparelho de som e embalagem plástica, varias pedras de pasta base, balança de precisão, tablet e dois aparelhos de celular. A traficante começou a passar mal por causa da droga ingerida e foi encaminhada ao pronto-socorro e depois presa.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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