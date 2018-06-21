Garçom dá soco em cliente e caso termina na delegacia

Uma confusão ocorrida em um bar localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, na Vila Paraíso, foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana logo no início da madrugada desta quinta-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço citado, uma vez que a vítima, um homem de 36 anos, afirmou ter sido agredido por um garçom do local, também de 36 anos.

Foi repassado aos policiais que o autor desferiu um soco no rosto da vítima, provocando uma lesão no nariz. O homem confirmou a história e disse ter agredido o outro após provocações anteriores.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.