Garçom dá soco em cliente e caso termina na delegacia

Policial
Caso ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira (21), na Vila Paraíso, em Aquidauana
Uma confusão ocorrida em um bar localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, na Vila Paraíso, foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana logo no início da madrugada desta quinta-feira (21).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço citado, uma vez que a vítima, um homem de 36 anos, afirmou ter sido agredido por um garçom do local, também de 36 anos.
Foi repassado aos policiais que o autor desferiu um soco no rosto da vítima, provocando uma lesão no nariz. O homem confirmou a história e disse ter agredido o outro após provocações anteriores.
Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS