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PMA de Aquidauana multa dois e prende um deles por porte ilegal de arma

Fatoso ocorreram hoje, na regiao do município de Dois Irmãos do Buriti

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 14:14

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana autuou nesta quinta-feira (21) dois infratores por exploração ilegal de madeira e um deles acabou foi preso por porte ilegal de arma. A PMA localizou na propriedade rural de um dos autores, no assentamento Paulo Freire, no município de Dois Irmãos do Buriti, lascas de árvores nativas derrubadas sem autorização ambiental.

Um dos homens, de 47 anos, domiciliado na cidade de Dois Irmãos do Buriti, realizou o corte de árvores da espécie Carvão Branco utilizando-se de motosserra e não possuía licença ambiental. O outro infrator, de 60 anos, também residente no mesmo município, além de ser autuado pela exploração ilegal de madeira, que estava armazenada em seu lote no assentamento, foi preso por porte ilegal de arma. Ele estava com uma garrucha calibre 22 e duas munições.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti e responderão por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção. O homem que foi preso também pelo crime de porte ilegal de arma poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 6.300,00, no total.

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