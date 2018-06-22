Criminosos furtam hidrômetro em terreno baldio no Ovídio Costa I

Um homem procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da tarde da última quinta-feira (21) após perceber uma ação criminosa em sua propriedade.

A vítima, de 28 anos, possui um terreno no Ovídio Costa I e, ao passar pelo local no fim da manhã do dia citado, percebeu uma grande quantidade de água que saía do local. Quando foi averiguar, notou que haviam acabado de furtar o seu hidrômetro.

Como não existem suspeitos do crime, o caso segue sob investigação.