Criminosos furtam hidrômetro em terreno baldio no Ovídio Costa I

Policial
Furto foi percebido pelo proprietário do local por volta de 12h da última quinta-feira (21)
Um homem procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da tarde da última quinta-feira (21) após perceber uma ação criminosa em sua propriedade.
A vítima, de 28 anos, possui um terreno no Ovídio Costa I e, ao passar pelo local no fim da manhã do dia citado, percebeu uma grande quantidade de água que saía do local. Quando foi averiguar, notou que haviam acabado de furtar o seu hidrômetro.
Como não existem suspeitos do crime, o caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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