Foragido da justiça é preso pela PM no centro de Anastácio

Policial
Suspeito tentou cortar caminho ao ver a viatura
Durante rondas pela área central de Anastácio, a equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar prendeu mais um foragido da Justiça, por volta da 01 hora dessa madrugada (22). O indivíduo caminhava livremente pela calçada quando se deparou com os policiais militares.
A atitude suspeita do homem de 28 anos de idade, de repentinamente mudar de direção, chamou a atenção da guarnição de serviço, que logo efetuou a abordagem.
A suspeita foi conformada após a equipe verificar que, segundo o Sistema de Checagens da Segurança Pública, o homem possuía contra si, uma determinação judicial de prisão. O mesmo foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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