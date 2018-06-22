Foragido da justiça é preso pela PM no centro de Anastácio

Durante rondas pela área central de Anastácio, a equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar prendeu mais um foragido da Justiça, por volta da 01 hora dessa madrugada (22). O indivíduo caminhava livremente pela calçada quando se deparou com os policiais militares.

A atitude suspeita do homem de 28 anos de idade, de repentinamente mudar de direção, chamou a atenção da guarnição de serviço, que logo efetuou a abordagem.

A suspeita foi conformada após a equipe verificar que, segundo o Sistema de Checagens da Segurança Pública, o homem possuía contra si, uma determinação judicial de prisão. O mesmo foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.