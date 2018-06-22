Homem é detido em flagrante por lesão corporal dolosa contra idosa

Crime
Crime ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira (21)
Um homem de 55 anos foi detido em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa praticado contra uma idosa de 66 anos no fim da tarde da última quinta-feira (21), na Vila Pedreira, em Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada para comparecer ao endereço citado. Quando chegaram lá, encontraram uma testemunha que informou que seu irmão, o autor do crime, chegou na residência de sua mãe, chutando os objetos do interior da casa. A idosa, espantada com a situação, questionou o motivo da raiva e, em seguida, começou a ser agredida verbalmente e, depois, fisicamente.
A vítima caiu no solo após levar um empurrão do autor. Ela sofreu um corte na mão direta e, devido às fortes dores no pulso, foi encaminhada ao PS de Aquidauana.
O autor do crime foi encontrado após diligências na região. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS