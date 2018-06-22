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Crime

Homem é detido em flagrante por lesão corporal dolosa contra idosa

Crime ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira (21)

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/06/2018 às 08:00

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Um homem de 55 anos foi detido em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa praticado contra uma idosa de 66 anos no fim da tarde da última quinta-feira (21), na Vila Pedreira, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada para comparecer ao endereço citado. Quando chegaram lá, encontraram uma testemunha que informou que seu irmão, o autor do crime, chegou na residência de sua mãe, chutando os objetos do interior da casa. A idosa, espantada com a situação, questionou o motivo da raiva e, em seguida, começou a ser agredida verbalmente e, depois, fisicamente.

A vítima caiu no solo após levar um empurrão do autor. Ela sofreu um corte na mão direta e, devido às fortes dores no pulso, foi encaminhada ao PS de Aquidauana. 

O autor do crime foi encontrado após diligências na região. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.

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