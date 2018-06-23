Após sair de Festa da Farinha, homem é roubado e agredido na Estrada Boiadeira

Policial
Fatos ocorreram no início da manhã deste sábado (23)
Um homem de identidade não revelada procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na manhã deste sábado (23) para comunicar que foi vítima de um roubo.
De acordo com o registro policial, ele voltava da Festa da Farinha, realizada em Anastácio, pela Estrada Boiadeira. Quando já estava no município, foi abordado por um criminoso branco, alto e forte, que vestia um short preto com uma camisa azul. O autor teria agredido a vítima e levado R$ 20,00 que estavam guardados, dizendo "Passa o dinheiro!".
Para as autoridades policiais, a vítima afirmou que bebeu.
O caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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