Delegacia de Polícia de Aquidauana registra mais um caso de lesão corporal dolosa

Violência
Crime teria sido praticado durante a madrugada deste sábado (23)
Um homem de 41 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada deste sábado (23) para comunicar mais um caso de lesão corporal dolosa, crime que vem sendo praticado com frequência no município.
De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava em frente a um bar do Bairro Nova Aquidauana, com um amigo, em seu veículo, quando um cidadão conhecido por 'Gordo' chegou ao local. Sem motivo aparente, o autor teria começado a agredir o amigo da vítima e, logo em seguida, desferido um soco em seu rosto.
Após os fatos, o homem foi até as autoridades policiais para registrar o caso, que segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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