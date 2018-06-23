Delegacia de Polícia de Aquidauana registra mais um caso de lesão corporal dolosa

Um homem de 41 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada deste sábado (23) para comunicar mais um caso de lesão corporal dolosa, crime que vem sendo praticado com frequência no município.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava em frente a um bar do Bairro Nova Aquidauana, com um amigo, em seu veículo, quando um cidadão conhecido por 'Gordo' chegou ao local. Sem motivo aparente, o autor teria começado a agredir o amigo da vítima e, logo em seguida, desferido um soco em seu rosto.

Após os fatos, o homem foi até as autoridades policiais para registrar o caso, que segue sob investigação.