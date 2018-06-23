PM é acionada para conter crime de ameaça no Jardim Campanário

Uma mulher de 32 anos acionou a Polícia Militar, no fim da noite da última sexta-feira (22), no Jardim Campanário, para denunciar seu amásio por ameaça e violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local e encontraram a vítima, que relatou ter discutido, por motivos fúteis, com seu amásio. O homem teria se descontrolado e desferido um tapa em seu rosto e, em ato contínuo, a ameaçado de morte. Ela ainda informou que, após o ato de violência, o autor fugiu para o terreno da casa do vizinho.

Após rondas, os policiais encontraram o homem e o encaminharam para a Delegacia de Polícia de Anastácio para os procedimentos cabíveis. No entanto, na manhã deste sábado (23), a mulher foi até a DP e informou que "discutiram por bobeira" e que, após a discussão, o homem teria apenas tentado dar um tapa em seu rosto, não conseguindo atingí-lo.

Ela ainda informou não ter desejo de representar criminalmente contra o autor, apesar de ter confirmado a ameaça de morte proferida pelo homem.