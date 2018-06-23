Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:40

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

PM é acionada para conter crime de ameaça no Jardim Campanário

Fato teria ocorrido no fim da noite da última sexta-feira (22)

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/06/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma mulher de 32 anos acionou a Polícia Militar, no fim da noite da última sexta-feira (22), no Jardim Campanário, para denunciar seu amásio por ameaça e violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local e encontraram a vítima, que relatou ter discutido, por motivos fúteis, com seu amásio. O homem teria se descontrolado e desferido um tapa em seu rosto e, em ato contínuo, a ameaçado de morte. Ela ainda informou que, após o ato de violência, o autor fugiu para o terreno da casa do vizinho.

Após rondas, os policiais encontraram o homem e o encaminharam para a Delegacia de Polícia de Anastácio para os procedimentos cabíveis. No entanto, na manhã deste sábado (23), a mulher foi até a DP e informou que "discutiram por bobeira" e que, após a discussão, o homem teria apenas tentado dar um tapa em seu rosto, não conseguindo atingí-lo. 

Ela ainda informou não ter desejo de representar criminalmente contra o autor, apesar de ter confirmado a ameaça de morte proferida pelo homem.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo