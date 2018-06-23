Por ciúme doentio, homem agride mulher e sai de casa no Bairro Alto

Uma mulher de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da manhã deste sábado (23), para comunicar um crime praticado por seu companheiro, de 37 anos, ocorrido durante a madrugada do mesmo dia.

Conforme o boletim de ocorrência, apesar do relacionamento conturbado e cheio de separações, o casal está em união há 7 anos e 5 meses, e possuem um filho de 4 anos juntos. Na ocasião citada, o que teria provocado a ira do homem teria sido a ida da vítima à Festa da Farinha, em Anastácio.

Consta no registro que, quando ela voltou do evento, o autor estava muito nervoso, dizendo: "Já foi na festa ver seus machos, você está satisfeira que agora que já voltou pra casa". Ato contínuo, o homem, por ciúme doentio, bateu no prato de comida que estava em sua mão e passou a agredí-la, tomando até seu aparelho celular e atirando-o no chão. "Viu como é bom apanhar de homem? Isso é bom pra você aprender, o que é seu está guardado sua p***, cê vai ver, toma cuidado", teria ameaçado.

Após a cena de violência, o homem saiu com uma sacola de roupa, já arrumada por ele.

O caso segue sob investigação.