Por ciúme doentio, homem agride mulher e sai de casa no Bairro Alto

Violência Doméstica
Fatos ocorreram por volta de 4h deste sábado (23)
Uma mulher de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da manhã deste sábado (23), para comunicar um crime praticado por seu companheiro, de 37 anos, ocorrido durante a madrugada do mesmo dia.
Conforme o boletim de ocorrência, apesar do relacionamento conturbado e cheio de separações, o casal está em união há 7 anos e 5 meses, e possuem um filho de 4 anos juntos. Na ocasião citada, o que teria provocado a ira do homem teria sido a ida da vítima à Festa da Farinha, em Anastácio.
Consta no registro que, quando ela voltou do evento, o autor estava muito nervoso, dizendo: "Já foi na festa ver seus machos, você está satisfeira que agora que já voltou pra casa". Ato contínuo, o homem, por ciúme doentio, bateu no prato de comida que estava em sua mão e passou a agredí-la, tomando até seu aparelho celular e atirando-o no chão. "Viu como é bom apanhar de homem? Isso é bom pra você aprender, o que é seu está guardado sua p***, cê vai ver, toma cuidado", teria ameaçado.
Após a cena de violência, o homem saiu com uma sacola de roupa, já arrumada por ele.
O caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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