Bêbado com som alto é preso em Aquidauana por desacato

A Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, na Rua Martinhs Cunha, no Bairro Alto, um homem de 23 anos por desacato e perturbação da tranquilidade. O autor se recusou a diminuir o volume do som após denúncia e ainda ofendeu a equipe dos policiais militares. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil onde acabou autuado.

Segundo a PM, após denúncia de que o autor estaria importunando a vizinhança com som alto, a equipe foi ao local onde o encontrou em visível estado de embriaguez. A polícia deu ordem para que ele diminuísse o volume, mas ele se recusou, alegando que era trabalhador e que tinha direito de "curtir" um som, mesmo que isso representasse perturbar outras pessoas.

Foi dada nova ordem, mas ele novamente se negou a obedecer e passou a ofender os policiais. A equipe então deu voz de prisão e precisou algemá-lo, já que o autor estava bastante agitado e oferecia risco ao policiais e a si próprio. Ele foi autuado pelos delitos de desacato e perturbação da tranquilidade.

