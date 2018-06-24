Carretas pegam fogo após colisão frontal na rodovia BR-267

Duas carretas colidiram e pegaram fogo na BR-267, entre o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e Nova Alvorada do Sul, nessa sexta-feira.

De acordo com o site Nova News, as carretas trafegavam em sentidos contrários da via, quando por motivos ainda desconhecidos, colidiram frontalmente e, por conta do incêndio, ficaram totalmente destruídas.

Duas pessoas que estavam no mesmo veículo ficaram feridas e foram encamonhadas ao Hospital Regional de Nova Andradina, pelo Corpo de Bombeiros. Quadro de saúde é considerado estável.

Os bombeiros também controlaram as chamas dos veículos. Durante os trabalhos, pista ficou interditada e equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando o tráfego. As causas do acidente serão investigadas.