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Homem morre após ser esfaqueado no pescoço durante briga em bar

Vítima bebia com trio, quando houve discussão por conta de uma mulher

Renan Nucci

Publicado em 24/06/2018 às 10:00

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João Batista Ribeiro, 49 anos, morreu esfaqueado na tarde de hoje, em um bar de Dourados.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, vítima estava no bar bebendo com outras três pessoas, quando iniciou-se uma discussão por conta de uma mulher. Um dos rapazes teria dito à vítima: “você está pegando a mulher do meu pai que eu vi, fica dando uma de amigo, mas talarico tem que morrer”.

Proprietária do bar defendeou a vítima, afirmando que a mulher e o pai do rapaz já estavam separados, e o grupo foi embora, deixando Ribeiro sozinho na conveniência.

No entanto, os suspeitos retornaram algum tempo depois em um Corsa. Um deles continuou dentro do carro, aguardando na esquina, enquanto os outros dois desceram e foram em direção à Ribeiro. O rapaz que discutiu com ele momentos antes estava com um faca e desferiu dois golpes na vítima, sendo um no rosto e outro no pescoço.

O homem caiu e foi agredido com um pontapé na cabeça pelo outro suspeito. Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, dupla saiu do local dando risadas, entraram no carro, onde o terceiro homem aguardava, e fugiram.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por recurso que dificulte a defesa da vítima e por motivo torpe e será investigado pela Polícia Civil.

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