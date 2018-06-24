PF e PRF apreendem carregamento com 5 toneladas de maconha

Policial
Droga seguia da fronteira para o estado de São Paulo
Na manhã de sábado, por volta de 6 horas, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou a apreensão de cerca de aproximadamente 5,4 toneladas de maconha na BR 463, município de Ponta Porã.
A Polícia Federal detinha informações acerca do transporte de drogas que seria realizado através da Rodovia Federal BR-463, razão pela qual solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a abordagem de um caminhão que transportava uma carga de milho, e trafegava no sentido Ponta Porã para Dourados.
Quando os Policiais passaram a revistar a carga de milho, o motorista do veículo confessou que estaria transportando cerca de cinco toneladas de maconha, que teriam como destino o município de São Paulo/SP. O veículo, o entorpecente e um homem foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã, onde foi formalizado o procedimento de prisão em flagrante.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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