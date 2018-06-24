PF e PRF apreendem carregamento com 5 toneladas de maconha

Na manhã de sábado, por volta de 6 horas, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou a apreensão de cerca de aproximadamente 5,4 toneladas de maconha na BR 463, município de Ponta Porã.

A Polícia Federal detinha informações acerca do transporte de drogas que seria realizado através da Rodovia Federal BR-463, razão pela qual solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a abordagem de um caminhão que transportava uma carga de milho, e trafegava no sentido Ponta Porã para Dourados.

Quando os Policiais passaram a revistar a carga de milho, o motorista do veículo confessou que estaria transportando cerca de cinco toneladas de maconha, que teriam como destino o município de São Paulo/SP. O veículo, o entorpecente e um homem foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã, onde foi formalizado o procedimento de prisão em flagrante.