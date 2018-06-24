PMA autua pecuarista em R$ 30,3 mil por desmatamento ilegal

Policiais Militares Ambientais de Bela Vista autuaram em R$ 30 mil um fazendeiro durante fiscalização ambiental realizada em sua propriedade localizada a 20 km da cidade, após constatação de supressão de 100,31 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Os Policiais estiveram no local sexta-feira (22), depois de levantamentos por imagem de satélites, que a supressão ocorrera entre os anos de 2013 a 2015 e já havia pastagem no local. Parte da madeira produto da supressão ainda se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O infrator de 60 anos, residente em Bela Vista, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 30.300,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju, Terenos e Sidrolândia.