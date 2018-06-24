Suspeito de abandonar carro com 1 tonelada de maconha é preso pedindo carona

Homem é suspeito de abandonar veículo carregado com 1 tonelada de maconha e pedir carona. O fato ocorreu ontem (23) na estrada conhecida como Cabeceira do Apa, a 5 quilômetros da região do “Copo Sujo”, em Dourados – a 233 quilômetros da Capital.

A apreensão foi realizada por policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira), que encontraram o carro, um Fiat Strada, abandonado após denúncias. Em revista, foram encontrados vários tabletes de maconha na carroceria e banco da frente. Após pesagem a droga totalizou 1.195 quilos.

Em rondas pela região, os policiais encontraram Jarderson Lemes Marques pedindo carona na região de onde o carro foi encontrado. O homem apresentava ferimentos, que podem ter sido provocados por galhos de arvores ou arbustos, segundo a polícia.

Questionado, ele apresentou versões confusas sobre o motivo de estar pedindo carona e acabou preso como sendo o principal suspeito de ser o motorista do carro carregado com a droga. O caso foi entregue na Defron (Delegacia de Fronteira).