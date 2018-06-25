Confusão no São Francisco termina na delegacia

Duas pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Aquidauana após uma confusão na rua Martins Cunha, no bairro São Francisco, na noite do último domingo (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o local após uma denúncia anônima de que um homem conhecido por "Cabelo de Fogo" estaria batendo em sua mulher. No local, em contato com o indivíduo, de 29 anos, este informou que sua amásia, de 31 anos, chegou embriagada, o que motivou uma discussão. A mesma, de posse de um pedaço de madeira, desferiu um golpe no homem, causando escoriações no rosto e vermelhidão no braço esquerdo.

Após ouvirem o homem, os policiais confrontaram a mulher, que relatou que o homem a agrediu com palavrões por conta de um som alto.

Diante dos fatos, ambos foram entregues às autoridades para os procedimentos cabíveis.