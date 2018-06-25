Confusão no São Francisco termina na delegacia

Policial
Caso ocorreu na noite do último domingo (24)
Duas pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Aquidauana após uma confusão na rua Martins Cunha, no bairro São Francisco, na noite do último domingo (24).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o local após uma denúncia anônima de que um homem conhecido por "Cabelo de Fogo" estaria batendo em sua mulher. No local, em contato com o indivíduo, de 29 anos, este informou que sua amásia, de 31 anos, chegou embriagada, o que motivou uma discussão. A mesma, de posse de um pedaço de madeira, desferiu um golpe no homem, causando escoriações no rosto e vermelhidão no braço esquerdo.
Após ouvirem o homem, os policiais confrontaram a mulher, que relatou que o homem a agrediu com palavrões por conta de um som alto.
Diante dos fatos, ambos foram entregues às autoridades para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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