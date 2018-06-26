Mulher de 32 anos que estava foragida é captura pela PM de Aquidauana

Policial
Autora foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias
Uma mulher de 32 anos de idade foi presa ontem (25), no Bairro Alto, pela equipe Getam do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana. O fato ocorreu por volta das 12 horas, quando a equipe realizava rondas pelo local.
Os policiais militares fizeram a abordagem, após ela demonstrar a atitude suspeita e certo nervosismo, assim que viu a guarnição de serviço. Ao ter seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado ser a mesma uma foragida.
Diante desse fato, a mulher foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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