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Terenos

PMA autua proprietária rural por desmatamento de vegetação

Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção

Renan Nucci

Publicado em 26/06/2018 às 15:33

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Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram uma proprietária rural durante fiscalização ambiental realizada em sua propriedade localizada no assentamento Patagônia, no município de Terenos, após constatação de supressão de 1,5 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Os Policiais estiveram no local ontem (25) e verificaram através de levantamentos por imagem de satélites, que a supressão ocorrera entre os anos de 2013 e 2014 e já havia pastagem no local. No local não há mais a presença de madeira e leiras, produto da supressão. As atividades foram interditadas.

A Infratora de 41 anos, residente em Sidrolândia, foi autuada administrativamente e recebeu multa de R$ 1.150,00. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. A proprietária rural foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju, Terenos e Sidrolândia.

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