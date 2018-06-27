Autor de série de furtos em Aquidauana é preso pela PM com mais de R$ 2 mil

Policial
Homem estava com mandado de prisão em aberto e é considerado um dos maiores arrombadores da região
A equipe da Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, homem de 28 anos considerado um dos maiores arrombadores de comércios e residências da região. Ele estava com R$ 2,3 mil que, após investigações da Polícia Civil, foi descoberto se tratar produto de furto. Foi atribuído ainda a ele série de delitos cometidos recentemente.
Segundo boletim de ocorrência, o policiais militares foram acionados no início da manhã porque havia um indivíduo tentando arrombar uma loja na área central da cidade. Em rondas, a equipe encontrou o autor em atitudes suspeitas na Avenida Estevão Alves Corrêa, perto da rodoviária. Em abordagem, foi encontrado com ele uma espécie de chave artesanal, bem como um celular e R$ 2,3 mil em espécie. Além disso, contra ele havia mandado de prisão em aberto.
Diante da suspeita, ele foi encaminhado à Polícia Civil, ocasião em que o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) descobriu que o celular que ele portava havia sido furtado. Foi descoberto ainda que o dinheiro era resultado do furto de dois comércios. Por este motivo, foi autuado em flagrante por furto qualificado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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