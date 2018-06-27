Autor de série de furtos em Aquidauana é preso pela PM com mais de R$ 2 mil

A equipe da Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, homem de 28 anos considerado um dos maiores arrombadores de comércios e residências da região. Ele estava com R$ 2,3 mil que, após investigações da Polícia Civil, foi descoberto se tratar produto de furto. Foi atribuído ainda a ele série de delitos cometidos recentemente.

Segundo boletim de ocorrência, o policiais militares foram acionados no início da manhã porque havia um indivíduo tentando arrombar uma loja na área central da cidade. Em rondas, a equipe encontrou o autor em atitudes suspeitas na Avenida Estevão Alves Corrêa, perto da rodoviária. Em abordagem, foi encontrado com ele uma espécie de chave artesanal, bem como um celular e R$ 2,3 mil em espécie. Além disso, contra ele havia mandado de prisão em aberto.

Diante da suspeita, ele foi encaminhado à Polícia Civil, ocasião em que o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) descobriu que o celular que ele portava havia sido furtado. Foi descoberto ainda que o dinheiro era resultado do furto de dois comércios. Por este motivo, foi autuado em flagrante por furto qualificado.

