Caminhoneiro de Anastácio morre em acidente na BR-163

Na última segunda-feira (25), por volta das 14h30, acidente envolvendo um casal anastaciano aconteceu na BR-163 na altura do Km 669, região próxima ao município de Rio Verde. Elton Paiva dos Santos, de 25 anos, caminhoneiro de Anastácio, estava com a mulher, Luzia Alves Arruda dos Santos, de 28 anos. Ele morreu no local e a companheira foi atendida pelo Resgate com vida e foi encaminhada ao hospital de Rio Verde, mas faleceu posteriormente.

O casal foi para Coxim a fim de procurar uma casa para morar na cidade e na volta o rapaz perdeu o controle da Montana e saiu da pista. Elton havia conseguido um emprego fixo na cidade em que se mudaria.

O velório está acontecendo na Pax Universal em Anastácio, atrás do hospital. O sepultamento de Elton está programado para logo mais, às 10 horas.



