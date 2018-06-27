Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:49

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Caminhoneiro de Anastácio morre em acidente na BR-163

Ele estava com a mulher em uma Montana quando perdeu a direção do veículo e saiu da rodovia

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/06/2018 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na última segunda-feira (25), por volta das 14h30, acidente envolvendo um casal anastaciano aconteceu na BR-163 na altura do Km 669, região próxima ao município de Rio Verde. Elton Paiva dos Santos, de 25 anos, caminhoneiro de Anastácio, estava com a mulher, Luzia Alves Arruda dos Santos, de 28 anos. Ele morreu no local e a companheira foi atendida pelo Resgate com vida e foi encaminhada ao hospital de Rio Verde, mas faleceu posteriormente.

O casal foi para Coxim a fim de procurar uma casa para morar na cidade e na volta o rapaz perdeu o controle da Montana e saiu da pista. Elton havia conseguido um emprego fixo na cidade em que se mudaria.

O velório está acontecendo na Pax Universal em Anastácio, atrás do hospital. O sepultamento de Elton está programado para logo mais, às 10 horas.


Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo